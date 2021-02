EuroLeague | Olimpia Milano-Khimki termina 84-74

(Di giovedì 25 febbraio 2021) L’si aggiudica il match della 26^giornata dicontro ilgrazie al risultato di 84-74. Top scorer per i padroni di casa Shields con 17, a seguire Datome (15), Rodriguez (13), Hines (12) e Tarczewski (10). Per i russi spiccano i 23 di Mickey AX ARMANI EXCHANGEMOSCOW REGION1° Quarto: 29-262° Quarto: 56-43 (27-17)3° Quarto: 70-56 (14-13)4° Quarto: 84-74 (14-17)TABELLINOAX ARMANI EXCHANGE17 Shields (9-3-2-3)15 Datome (6-8-1-0)13 Rodriguez (2-3-5-3)12 Hines (2-2-4-4)10 Tarczewski (4-4-0-2)8 Delaney (2-4-2-0)4 Micov (2-0-0-2)3 Moraschini (0-3-0-0)2 Punter (2-0-0-0)MOSCOW REGION23 Mickey (12-2-4-5)15 McCollum (6-3-4-2)12 Monia (3-3-3-3)10 Bertans (2-5-0-3)7 Zaitcev (0-2-2-3)2 Karasev (2-0-0-0)2 ...

OlimpiaMI1936 : ?? L'Olimpia di EuroLeague potrà contare anche su Jeremy Evans: 'Felice di aiutare' ? - OlimpiaMI1936 : +13 Olimpia all'intervallo lungo: 56-43 ??? ?? Datome 14, Shields 12, Tarczewski 8, Delaney 6, Rodriguez 5, Hines 4… - Eurosport_IT : OLIMPIA MILANO, RECORD ALERT ???? Con la vittoria su Khimki gli uomini di coach Messina ottengono la 1??7??esima vit… - Moixus1970 : RT @AlessandroMagg4: L'Olimpia Milano passa lunghi minuti seduta sul divano, ma fa il suo dovere e batte il Khimki. Vittoria numero 17: per… - Eurosport_IT : 17 vittorie in @EuroLeague: miglior risultato per l'Olimpia Milano dal 2000 ???? #EurosportBASKET | #Euroleague… -

Ultime Notizie dalla rete : EuroLeague Olimpia

Il sito ufficiale www..net vi permetterà poi di consultare tutte le informazioni utili ... FINE PRIMO TEMPO Al termine del secondo quarto, ovvero del primo tempo, le squadre diMilano ......" ha spiegato Jeremy Evans ai canali. Sono contento di potermi mettere subito al lavoro e aiutare la squadra a vincere il maggior numero possibile di partite in questa".Appena tornati dal recupero di lunedì contro lo Zenit, finito con una sconfitta sulla quale ha pesato l'assenza di Leday, Messina e l'Olimpia Milano vanno di nuovo in campo nel giovedì di EuroLeague ...Al Forum, Milano batte 84-74 i russi grazie agli scatenati Datome e Shields: diciassettesimo successo per Messina ...