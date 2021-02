Covid | le varianti si fanno sentire | impennata di nuovi contagi  19 886 | 308 i decessi

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Non ci siamo, sarà anche colpa delle, ma i contagi hanno ripreso a salire, e questa cosa inquieta. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati ben 443.704 ‘tamponi misti’ (molecolari ed antigenici calcolati insieme), individuando altri 19.886contagi, che hanno determinato un tasso di positività al 4,5%. Come informa il bollettino quotidiano stilato dal ministero della Salute, dall’inizio dell’emergenza in Italia sono stati registrati 2.868.435 casi di coronavirus. Attualmente nel paese i positivi (e non tutti ‘malati’), sono 396.143.contagi, Lombardia da maglia nera: oltre 4mila casi in 24 ore Oggi spaventano i numeri della Lombardia che, in sole 24 ore, ha contato ben 4.243 casi in più. Tuttavia i contagi sono tornati a salire un po’ dappertutto: in Campania (2.385), Emilia Romagna (2.090), nel Piemonte (1.454), ...

