Borussia M’Gladbach-Manchester City 0-2: Guardiola vicino ai quarti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Palleggio e qualità: il Manchester City chiude il discorso qualificazione a Budapest. Borussia Monchengladbach mai in partita Sul campo neutro della Puskas Arena di Budapest il Manchester City di Pep Guardiola si impone 2 a 0 sui “padroni di casa” del Borussia Monchengladbach. Monologo Citizen in Ungheria e qualificazione ipotecata già al primo round. Il City domina e gestisce la sfera al ritmo del metronomo Guardiolano: tik-tok e arriva il vantaggio ospite al 29? minuto col il colpo di testa di Bernardo Silva su lancio di Joao Cancelo. L’impianto tattico del match rimane invariato anche nella ripresa e le rare sortite offensive dei tedeschi in maglia nera vengono disinnescate dalla difesa e dalle uscite preventive di ... Leggi su zon (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Palleggio e qualità: ilchiude il discorso qualificazione a Budapest.Monchengladbach mai in partita Sul campo neutro della Puskas Arena di Budapest ildi Pepsi impone 2 a 0 sui “padroni di casa” delMonchengladbach. Monologo Citizen in Ungheria e qualificazione ipotecata già al primo round. Ildomina e gestisce la sfera al ritmo del metronomono: tik-tok e arriva il vantaggio ospite al 29? minuto col il colpo di testa di Bernardo Silva su lancio di Joao Cancelo. L’impianto tattico del match rimane invariato anche nella ripresa e le rare sortite offensive dei tedeschi in maglia nera vengono disinnescate dalla difesa e dalle uscite preventive di ...

doggolo79 : @fabbricainter vero come è vero che il borussia m'gladbach di oggi fa pena come il borussia m'gladbach dello scorso autunno - sportli26181512 : Insaziabile City: 2-0 anche al Gladbach per il 19° successo consecutivo: Insaziabile City: 2-0 anche al Gladbach pe… - cd_00001 : RT @Gazzetta_it: Inizia il secondo tempo Borussia M'Gladbach-Manchester City 0-1 - Gazzetta_it : Inizia il secondo tempo Borussia M'Gladbach-Manchester City 0-1 - MariaPi38360036 : RT @Gazzetta_it: Fischio d’inizio, si parte! Borussia M'Gladbach-Manchester City 0-0 in diretta su -

