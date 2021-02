Mourinho costa troppo | il Tottenham valuta altri allenatori

(Di martedì 23 febbraio 2021) I costi di Josésonoelevati per il: possibile cambio di allenatore in vista della prossima stagione. I nomi I costi di Josésonoelevati per il. È possibile il cambio di allenatore in vista della prossima stagione. Come riportato dal Daily Star, la dirigenza del club inglese stando i profili di Nagelsmann del Lipsia e Rodgers del Leicester. Leggi su Calcionews24.com

junews24com : Calciomercato Juve, piano Paratici: tre cessioni per il gioiello di Mourinho - -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho costa

Fremondoweb

I costi di Josésono troppo elevati per il Tottenham: possibile cambio di allenatore in vista della prossima stagione. I ...E i maggiori indiziati sembrano essere Federico Bernardeschi, Aaron Ramsey e Douglas, quest'ultimo attualmente al Bayern Monaco e non presente nella rosa di Pirlo.I costi di José Mourinho sono troppo elevati per il Tottenham: possibile cambio di allenatore in vista della prossima stagione. I nomi ...L'Italia può "arrivare in finale o vincere" il Mondiale. José Mourinho si sbilancia sulle possibilità degli azzurri in Brasile.