Bayern Monaco | Neuer |  «Contro la Lazio il nostro volto migliore»

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Manuel, portiere del, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta in Champions Leaguela: le sue parole Manuel, portiere del, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta in Champions Leaguela. «Abbiamo attaccato fin dall’inizio la. Siamo stati aggressivi, con grande intensità, e abbiamo recuperato molti palloni segnando parecchi gol. Mi è piaciuta la nostra intensità, abbiamo mostrato il, diverso da quello mostrato in Bundesliga. Sicuramente ci siamo resi la vita più facile in vista del ritorno». Leggi su ...

ROMA - Lucas Leiva analizza duramente la sua Lazio dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco. Ai microfoni di Lazio Style Channel, il brasiliano ammette senza tanti giri di parole: " Era difficile battere il Bayern Monaco, lo sapevamo. Ma li abbiamo aiutati per come abbiamo giocato . ..." Al termine di Lazio-Bayern Monaco, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa dallo Stadio Olimpico di Roma: "Non abbiamo approcciato male alla gara, sapevamo che ..."