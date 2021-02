Belen Rodriguez, il dramma prima della felicità: “Abbiamo perso il bambino” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBelen Rodriguez sceglie il programma di Silvia Toffanin, ‘Verissimo’, per la sua prima volta in tv da donna incinta, felice per il suo secondo bebè in arrivo, una bimba che chiamerà Luna Marie e nascerà in estate. La showgirl argentina 36enne, entrata nel quinto mese di gravidanza, ripercorre la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino e parla della ‘rinascita’, arrivata grazie all’incontro con il nuovo compagno Antonino Spinalbese, il 26enne con cui, spera, “sia per sempre”, così sottolinea senza paura. “Quando ci siamo lasciati con Stefano ho avuto un periodo duro”, ammette. Con l’ex marito, dal quale ha avuto il piccolo Santiago, non è finita nel migliore dei modi. “Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutisceglie il programma di Silvia Toffanin, ‘Verissimo’, per la suavolta in tv da donna incinta, felice per il suo secondo bebè in arrivo, una bimba che chiamerà Luna Marie e nascerà in estate. La showgirl argentina 36enne, entrata nel quinto mese di gravidanza, ripercorre la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino e parla‘rinascita’, arrivata grazie all’incontro con il nuovo compagno Antonino Spinalbese, il 26enne con cui, spera, “sia per sempre”, così sottolinea senza paura. “Quando ci siamo lasciati con Stefano ho avuto un periodo duro”, ammette. Con l’ex marito, dal quale ha avuto il piccolo Santiago, non è finita nel migliore dei modi. “Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più unana ...

zazoomblog : Belen Rodriguez racconta il dolore dell’aborto subito: piovono critiche - #Belen #Rodriguez #racconta #dolore - Notiziedi_it : Belen Rodriguez conferma: ‘Sono incinta, sento che sarà una bambina’ - MediasetPlay : A #Verissimo abbiamo scoperto il nome della piccola in arrivo... ?? [Tutte le interviste di Silvia Toffanin, ti asp… - ninarosesnow : RT @MTR29971489: HAHAHAH COME SE AVER VINTO UN TELEGATTO E AVER PRESENTATO LA SERATA, SIA COME AVERNE VINTI 5. HAHAHAHA MA DOVE CAZZO VIVET… -