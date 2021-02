Covid, dalle stazioni alle caserme: il piano per le vaccinazioni. Spostamenti: Draghi pronto alla proroga del divieto (Di domenica 21 febbraio 2021) Cresce l’attesa per il secondo Consiglio dei ministri del Governo Draghi, domani 22 febbraio. Sarà una riunione decisiva: il premier starebbe progettando un piano per una vaccinazione di massa ispirato a ciò che sta avvenendo in Gran Bretagna. Ovvero: mezzo milione di somministrazioni al giorno, da effettuare in vasti luoghi di facile accesso: stazioni, aeroporti, caserme, fabbriche. Appare inoltre certa la volontà del nuovo esecutivo di prorogare le misure che riguardano il divieto di spostarsi fra regioni anche gialle. Mentre AstraZeneca annuncia un nuovo taglio di dosi, che per l’Italia sarà pari al 10-15% di quelle preventivate, e le Regioni premono per un “deciso cambio di passo” nella campagna vaccinale, secondo “La Stampa”, alla vigilia del ... Leggi su velvetmag (Di domenica 21 febbraio 2021) Cresce l’attesa per il secondo Consiglio dei ministri del Governo, domani 22 febbraio. Sarà una riunione decisiva: il premier starebbe progettando unper una vaccinazione di massa ispirato a ciò che sta avvenendo in Gran Bretagna. Ovvero: mezzo milione di somministrazioni al giorno, da effettuare in vasti luoghi di facile accesso:, aeroporti,, fabbriche. Appare inoltre certa la volontà del nuovo esecutivo dire le misure che riguardano ildi spostarsi fra regioni anche gi. Mentre AstraZeneca annuncia un nuovo taglio di dosi, che per l’Italia sarà pari al 10-15% di quelle preventivate, e le Regioni premono per un “deciso cambio di passo” nella campagna vaccinale, secondo “La Stampa”,vigilia del ...

