«A Mario», la (finta) poesia sull’ambiente di Greta Thunberg dedicata a Draghi – Il video (Di sabato 20 febbraio 2021) Se Draghi nel suo discorso al Senato cita la questione ambientale e rende un tormentone la frase «Vogliamo lasciare un buon pianeta, non solo una buona moneta», chi meglio di Greta Thunberg potrebbe omaggiarlo, dedicandogli una poesia? «A Mario, recita l’attivista ambientale, «mo’ vi spiego perché il mare è verde e il pesce sa di m***e». Il video, della durata di un minuto e poco più è opera di Fabio Celenza, già famoso per i suoi fantadoppiaggi a personaggi come Angela Merkel, Mick Jagger, Donald Trump e Kim Jong-un. Nel filmato, trasmesso ieri – 19 febbraio – dal programma Propaganda Live su La7, Celenza presta la voce alla ragazzina svedese, inquadrata in primo piano, mentre negli stacchi appaiono immagini legate alle problematiche del clima e dell’ambiente in generale. «Il ... Leggi su open.online (Di sabato 20 febbraio 2021) Senel suo discorso al Senato cita la questione ambientale e rende un tormentone la frase «Vogliamo lasciare un buon pianeta, non solo una buona moneta», chi meglio dipotrebbe omaggiarlo, dedicandogli una? «A, recita l’attivista ambientale, «mo’ vi spiego perché il mare è verde e il pesce sa di m***e». Il, della durata di un minuto e poco più è opera di Fabio Celenza, già famoso per i suoi fantadoppiaggi a personaggi come Angela Merkel, Mick Jagger, Donald Trump e Kim Jong-un. Nel filmato, trasmesso ieri – 19 febbraio – dal programma Propaganda Live su La7, Celenza presta la voce alla ragazzina svedese, inquadrata in primo piano, mentre negli stacchi appaiono immagini legate alle problematiche del clima e dell’ambiente in generale. «Il ...

