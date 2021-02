Rimodulazione per Mondo Disney+ da TIM: costerà 1,99 Euro in più al mese (Di venerdì 19 febbraio 2021) TIM aumenta il costo di Mondo Disney+ per i primi clienti dal 28 febbraio 2021. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 19 febbraio 2021) TIM aumenta il costo diper i primi clienti dal 28 febbraio 2021. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Rimodulazione per Mondo Disney+ da TIM: costerà 1,99 Euro in più al mese - infoiteconomia : TIM ufficializza rimodulazione Mondo Disney+: 1,99 euro in più al mese per i primi abbonati - mondomobileweb : TIM ufficializza rimodulazione Mondo Disney+: 1,99 euro in più al mese per i primi abbonati - AbruzzoSviluppo : ?I datori di #lavoro avranno tempo fino al 30 giugno 2021 per sottoscrivere gli #accordi collettivi per la rimodula… - VeronaNews_net : Il COVID, per ora, lascia un pochino respirare: rimodulazione ... – -