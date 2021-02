Marito tradito : A San Valentino torna a casa prima e l'amante si lancia dal balcone e finisce all’ospedale

A San Valentino un uomo che abita nella frazione di Sant'Arcangelo de Cava de 'Tirreni, in provincia di Salerno, che ha saputo della relazione extraconiugale della moglie in un modo a dir poco strano, tanto che' lui è finito su tutti i giornali italiani. Come racconta L'OcchiodiSalerno.it, il fatto è avvenuto al termine della serata di domenica 14 febbraio, giorno degli innamorati, quando la coppia infedele ha fissato un appuntamento per un incontro di passione, approfittando dell'assenza del marito della donna. Ma il loro piano è stato bruscamente interrotto. Il marito tradito in realtà è tornato a casa presto con suo padre, suo fratello e la cognata di sua moglie. E così, in preda al panico, l'amante è stato costretto a fuggire saltando dal balcone del secondo piano.

Marito tradito, l'amante si lancia dal balcone

La sua intenzione era quella di intrufolarsi in modo discreto e silenzioso, ma non lo fece e la notizia fece il giro della città in pochissimo tempo. La donna ha negato la presenza del suo amante fino all'arrivo della polizia. In casa però, a parte la donna, non c'era nessuno e subito dopo è arrivata la sconvolgente scoperta. Per sfuggire alla furia del marito tradito e della famiglia che erano al seguito, l'amante si era lanciato dal balcone poco prima. La caduta nel vuoto del secondo piano del palazzo nella frazione di Sant'Arcangelo de Cava de 'Tirreni, in provincia di Salerno, lo ha lasciato con ossa rotte e ferite. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri, ai quali l'uomo, anche lui sposato, non ha potuto fare a meno di ammettere il motivo della sua presenza nell'appartamento e la dinamica dei fatti. L'amante, che ha riportato fratture e contusioni all'impatto con il suolo, è stato tratto in salvo dall'ambulanza del 118 e trasportato in ospedale.