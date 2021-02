Maserati Grecale - Le prime foto del prototipo durante i test su strada (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ecco le prime immagini della Maserati Grecale, la nuova Suv che verrà presentata entro la fine di quest'anno e che si posizionerà, nel listino del Tridente, al di sotto della Levante. A detta della Casa, sono stati i dipendenti stessi a diffonderne, per primi, alcuni scatti via social network: un prototipo della sport utility è stato fotografato davanti alla storica sede della Maserati, in viale Ciro Menotti, a Modena. Sfuggente. I muletti della Gracale sono attualmente impegnati in un intenso calendario di test, fatto di sessioni su strada, in pista, e lungo dei percorsi in off-road per mettere alla prova la vettura in diverse condizioni di utilizzo. Il programma è chiaramente finalizzato alla raccolta di dati chiave nell'ottica della messa a punto ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ecco leimmagini della, la nuova Suv che verrà presentata entro la fine di quest'anno e che si posizionerà, nel listino del Tridente, al di sotto della Levante. A detta della Casa, sono stati i dipendenti stessi a diffonderne, per primi, alcuni scatti via social network: undella sport utility è statografato davanti alla storica sede della, in viale Ciro Menotti, a Modena. Sfuggente. I muletti della Gracale sono attualmente impegnati in un intenso calendario di, fatto di sessioni su, in pista, e lungo dei percorsi in off-road per mettere alla prova la vettura in diverse condizioni di utilizzo. Il programma è chiaramente finalizzato alla raccolta di dati chiave nell'ottica della messa a punto ...

