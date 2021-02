Destiny 2 è solo l' inizio! Tra i piani di Bungie c' è una nuova IP in arrivo entro il 2025

(Di giovedì 18 febbraio 2021)ha grandi progetti per il futuro. La società ha riconfermato i suoiper lanciare unaIPil, mentre vuole espandere le dimensioni fisiche del suo ufficio di Bellevue, Washington e aprendo un nuovo gruppo editoriale ad Amsterdam. Inoltre,ha anticipato iper estendere il franchise dioltre i giochi, mentre c'è stato anche un cambiamento di leadership nel team di sviluppo.ha detto che prevede di lanciare unaIP prima del, ma non si sa nulla di questo gioco. Nel 2018, la società cinese NetEase ha investito $ 100 milioni inper aiutare la società a realizzare giochi non, quindi questa ...

LorenzoMugnaini : @IGNitalia @AlessandroAlosi Mancano alcuni punti fondamentali: (1) l'abbonamento Pro non è necessario per giocare,… - minty_min_ : @A7las1918 infatti poteva capitare solo a te destiny - destiny_anjel : RT @ValentinaArrig8: @SilviaSilviucci @destiny_anjel @nickcarter E quando risponde alle mie amiche o a persone che conosco, anche se solo o… - ValentinaArrig8 : @SilviaSilviucci @destiny_anjel @nickcarter E quando risponde alle mie amiche o a persone che conosco, anche se sol… - Overson_ : @destiny_thememe Solo pit -

Ultime Notizie dalla rete : Destiny solo

IGN Italia

In questo modo sarà possibile concentrare più studi di sviluppo al suo interno, che si dedicheranno a espandere l'universo die non. L'azienda dietro la nascita di Halo sta sviluppando ...ieri ho raccontato la mia esperienza alle prese con la Stagione degli Eletti di2 , evidenziando come nonostante alcuni guizzi e delle idee interessanti, difficilmente il nuovo contenuto ...Stan LePard, veterano compositore di giochi come Destiny, Halo Reach, Halo 3 ODST, Guild Wars 2, Fable 2, è morto prematuramente.L’attesa impresa segreta dello shooter è arrivata a sorpresa, pronta a immergerci in atmosfere tra Dead Space, Halo e Super Metroid.