Governo | Romani | ' abbiamo chiesto riforme istituzionali e legge elettorale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "al presidente incaricato che facesse cenno nel programma di" della riforma della"e ci piacerebbe coniugarla con una riforma dell'assetto istituzionale per quanto riguarda, ad esempio, la sfiducia costruttiva". Lo ha affermato il senatore di 'Cambiamo' Paolo, al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. "Per quel che riguarda il tema delle-ha poi spiegato Gaetano Quagliariello, di 'Idea' - è evidente che questo è un tema del Parlamento, la cosa interessante è se ilvuole facilitare uno sforzo del Parlamento in questo senso".