Atalanta-Torino è la partita del Tir, il «triplo» ex che nel 2010 segnò all'ultimo respiro, senza paura di esultare (Di venerdì 5 febbraio 2021) Punizione dalla destra, casino totale in area granata, Cofie svirgola clamorosamente il pallone che diventa un assist involontario per il Tir. E Simone Tiribocchi al centro dell'area di rigore mica sbaglia: è il 92° di gioco del 10 ottobre 2010, …

