Covid, ultime news. Bollettino: 13.659 nuovi casi su 270.142 tamponi, 422 morti (Di venerdì 5 febbraio 2021) Secondo l'ultimo report, aumentano di 6 unità le persone ricoverate in terapia intensiva, giù i ricoverati con sintomi: sono 328 in meno. Tasso di positività è al 5.05%. Secondo alcune fonti, in molti campioni di test Covid provenienti dall'Umbria sarebbero state rilevate diverse varianti del virus, tra cui quella brasiliana. Monitoraggio Gimbe: "Primi segnali di un'inversione di tendenza" che evidenzia come si siano "esauriti gli effetti del decreto di Natale" Leggi su tg24.sky (Di venerdì 5 febbraio 2021) Secondo l'ultimo report, aumentano di 6 unità le persone ricoverate in terapia intensiva, giù i ricoverati con sintomi: sono 328 in meno. Tasso di positività è al 5.05%. Secondo alcune fonti, in molti campioni di testprovenienti dall'Umbria sarebbero state rilevate diverse varianti del virus, tra cui quella brasiliana. Monitoraggio Gimbe: "Primi segnali di un'inversione di tendenza" che evidenzia come si siano "esauriti gli effetti del decreto di Natale"

