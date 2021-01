Il farmacista che ha distrutto 500 dosi di vaccino Covid ora rischia 20 anni di carcere (Di giovedì 28 gennaio 2021) . Steven Brandenburg, 46 anni, si è dichiarato colpevole. È il farmacista del Wisconsin che lo scorso dicembre ha cercato di danneggiare intenzionalmente cinquecento dosi del vaccino prodotto dalla Moderna per combattere il coronavirus. Il farmacista ha detto di credere alle “teorie del complotto” e si è detto scettico sui sieri anti-Covid. Il farmacista statunitense che ha distrutto volontariamente 500 dosi di vaccino perché convinto mutasse il DNA delle persone si è dichiarato colpevole. Steven Brandenburg, 46enne dipendente dell’Advocate Aurora Healt, organizzazione sanitaria no profit con sede a Milwaukee con 15 ospedali, 150 cliniche e 70 farmacie in tutto il Wisconsin orientale, è accusato di aver rimosso dalla ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 28 gennaio 2021) . Steven Brandenburg, 46, si è dichiarato colpevole. È ildel Wisconsin che lo scorso dicembre ha cercato di danneggiare intenzionalmente cinquecentodelprodotto dalla Moderna per combattere il coronavirus. Ilha detto di credere alle “teorie del complotto” e si è detto scettico sui sieri anti-. Ilstatunitense che havolontariamente 500diperché convinto mutasse il DNA delle persone si è dichiarato colpevole. Steven Brandenburg, 46enne dipendente dell’Advocate Aurora Healt, organizzazione sanitaria no profit con sede a Milwaukee con 15 ospedali, 150 cliniche e 70 farmacie in tutto il Wisconsin orientale, è accusato di aver rimosso dalla ...

