Distributori automatici a Cava de' Tirreni, dopo le 18 consentita solo vendita di acqua

Tempo di lettura: < 1 minuto

Cava de' Tirreni (Sa) – Al fine del contenimento della pandemia sul territorio comunale, il sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli, ha emesso l'ordinanza sindacale n.49 del 27 gennaio 2021, con la quale è imposto ai titolari delle rivendite tramite Distributori automatici "H24", il divieto di vendita di bevande alcoliche e non, dalle ore 18.00 alle 5.00, fatta eccezione dell'acqua. Inoltre, come già stabilito in precedenza, si ricorda l'obbligo della rigida osservanza delle norme previste dai protocolli anti-covid ed in particolare del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, la pulizia e l'igienizzazione, anche più volte al giorno, degli ambienti, delle attrezzature, ed in particolare delle ...

