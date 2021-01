Premier League | i risultati della ventesima giornata | Tuchel esordisce con un pareggio Vince il Burnley

livescore : x2 Primeira Liga ?????? x3 Premier League ???????????????? x1 FA Cup ???????????????? x4 League Cup ???????????????? x2 Community Shield ??… - sportli26181512 : Premier, il Chelsea di Tuchel frenato dal Wolverhampton: Comincia con un pari, 0-0, l'avventura dell'ex tecnico del… - Lopinionista : Questa sera Juventus-SPAL per la Coppa Italia e la Premier League cronaca LIVE su - SkySport : CHELSEA-WOLVERHAMPTON 0-0 Risultato finale ? Premier League - 20^ Giornata ? #SkyPremier #PremierLeague #PL… - sportface2016 : #PremierLeague 2020/2021: il #Chelsea di #Tuchel non va oltre lo 0-0 con i #Wolves, successo del #Burnley sull'… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

LONDRA (INGHILTERRA) – Tottenham (33) e Liverpool (34) impegnati nel big match di Premier League. Poteva essere considerato come uno scontro per il titolo, ma le due compagini non stanno attraversando ...Premier League 2020/2021: il Chelsea di Tuchel non va oltre lo 0-0 con i Wolves, successo del Burnley che piega 3-2 l'Aston Villa nel match valevole per la ventesima giornata ...