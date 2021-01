LIVE Conegliano-Nantes 3-0, Champions League volley in DIRETTA: le Pantere dominano e conquistano i quarti di finale! (Di mercoledì 27 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.00 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 21.59 Grande prestazione di Conegliano che batte per 25-20 25-20 26-24 Nantes e conquista i quarti di finale della Champions League di volley femminile con un turno di anticipo. Dominio assoluto per le Pantere, guidate da Paola Enogu che fa e disfa ma alla fine è decisiva contro le padrone di casa che lottano ma restano a 3 punti nel girone B della competizione. Domani, la squadra di Daniele Santarelli sfiderà il Fenerbahce secondo in classifica. FINE TERZO SET 26-24 MURO DI FAHR E Conegliano AI quarti DI finale! 25-24 OMORUYI IN ATTACCO! Altra chance veneta. 24-24 Mendaro annulla la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.00 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 21.59 Grande prestazione diche batte per 25-20 25-20 26-24e conquista idi finale delladifemminile con un turno di anticipo. Dominio assoluto per le, guidate da Paola Enogu che fa e disfa ma alla fine è decisiva contro le padrone di casa che lottano ma restano a 3 punti nel girone B della competizione. Domani, la squadra di Daniele Santarelli sfiderà il Fenerbahce secondo in classifica. FINE TERZO SET 26-24 MURO DI FAHR EAIDI25-24 OMORUYI IN ATTACCO! Altra chance veneta. 24-24 Mendaro annulla la ...

