Juventus-Spal, infortunio Bernardeschi: al suo posto dentro Di Pardo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si ferma Federico Bernardeschi nelle fila della Juventus nel primo tempo del match dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Spal. L’attaccante bianconero, dopo l’ennesimo scatto della sua partita, ha avvertito un problema alla caviglia nel tentativo di agganciare il pallone. Dopo essere rientrato sul terreno di gioco ha concluso il primo tempo, ma all’intervallo è stato sostituito con Di Pardo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si ferma Federiconelle fila dellanel primo tempo del match dei quarti di finale di Coppa Italia contro la. L’attaccante bianconero, dopo l’ennesimo scatto della sua partita, ha avvertito un problema alla caviglia nel tentativo di agganciare il pallone. Dopo essere rientrato sul terreno di gioco ha concluso il primo tempo, ma all’intervallo è stato sostituito con Di. SportFace.

juventusfc : Per trovare i precedenti con la @spalferrara in #CoppaItalia serve una... #BlackAndWhiteStory! ??… - forumJuventus : #JuveSpal, domani ore 20,45. GdS: 'Buffon torna fra i pali, con Demiral, De Ligt e Dragusin in difesa. In mezzo, su… - forumJuventus : #JuveSpal, oggi ore 20,45. Formazione GdS: 'Sarà 3-5-2 con Kulusevski e Morata in avanti. Dragusin, Demiral e De Li… - PagineRomaniste : #JuventusSpal, problema alla caviglia per #Bernardeschi. A rischio per la Roma #ASRoma - egidio_gialdini : I calciatori convocati dall'allenatore della JUVENTUS, Andrea PIRLO, in vista dei 4i di Finale di Coppa ITALIA: che… -