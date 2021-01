Grande Fratello Vip, marito di Stefania Orlando: “Roncato mi ha telefonato” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Simone Gianlorenzi parla a Casa Chi delle ultime vicende che hanno coinvolto una delle concorrenti più amate della quinta edizione, in particolare quella legata all'ex marito L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Simone Gianlorenzi parla a Casa Chi delle ultime vicende che hanno coinvolto una delle concorrenti più amate della quinta edizione, in particolare quella legata all'exL'articolo proviene da Gossip e Tv.

gaiatortora : Pare Conte stia preparando un video di commiato prima di salire al Quirinale. Mi auguro di no. Oppure addio grande… - trash_italiano : #GFVIP, fuori dalla casa urlano 'televoto truccato dal Brasile, uscite da quel circo' - trash_italiano : Elettra Lamborghini attratta da Rosalinda del #GFVIP: 'me la farei' - becahnt : @GrandeFratello Grande fratello, Rosalinda aspetta l’incontro con un suo familiare . Per favore fate incontrare Fra… - kahcomentta : @GrandeFratello Grande fratello, Rosalinda aspetta l’incontro con un suo familiare . Per favore fate incontrare Fra… -