Covid | ventata gialla sull' Italia

Il numero dei nuovi contagi, rispetto alle settimane passate diminuisce, cala quello dei ricoveri, si allenta sia pure leggermente la pressione sui reparti di terapia intensiva. E sul Paese si annuncia l'arrivo di una ventata "gialla". Molte Regioni guardano a venerdì prossimo, 29 gennaio, quando, dall'analisi dei dati aggiornati scaturirà il responso sulle fasce di colore che sarà poi ufficializzato con una nuova ordinanza del Ministro della salute, Roberto Speranza. A meno di sorprese col nuovo report di Cabina di regia, Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute da domenica la cartina del Paese non sarà più a prevalenza arancione. Il leggero miglioramento dei dati annuncia infatti l'arrivo di una ventata di giallo. Delle 12 regioni attualmente in area arancione, diverse dovrebbero scendere nella

I dati migliorano: almeno 6 regioni potrebbero cambiare fascia. Coscioni: "Ma il virus circola ancora, attenti alla terza ondata" ...

