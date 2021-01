“Tre regioni in zona gialla”. Covid, il governo prepara l’ordinanza. Quando e dove scatterà la nuova misura (Di martedì 26 gennaio 2021) È atteso per venerdì prossimo il report per definire le nuove zone Covid sul territorio italiano. l’ordinanza, che dovrebbe entrare in vigore da domenica, non prevede passaggi in zona rosa ma 3 nuove regioni in zona gialla. In attesa di avere la certezza, continua a tenere banco il caso della Lombardia con il governatore Attilio Fontana che ha usato toni duri contro il governo dopo la settimana extra in zona rossa per presunte comunicazioni errate. “Cercherò di mantenere la mia consueta pacatezza ma sarà difficile perché credo che la misura sia colma: la mancanza di rispetto nei confronti della Lombardia è andata oltre il consentito – dice a Adnkronos – La Lombardia “invia tutti i giorni i dati certificati in modo corretto così come ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 26 gennaio 2021) È atteso per venerdì prossimo il report per definire le nuove zonesul territorio italiano., che dovrebbe entrare in vigore da domenica, non prevede passaggi inrosa ma 3 nuovein. In attesa di avere la certezza, continua a tenere banco il caso della Lombardia con il governatore Attilio Fontana che ha usato toni duri contro ildopo la settimana extra inrossa per presunte comunicazioni errate. “Cercherò di mantenere la mia consueta pacatezza ma sarà difficile perché credo che lasia colma: la mancanza di rispetto nei confronti della Lombardia è andata oltre il consentito – dice a Adnkronos – La Lombardia “invia tutti i giorni i dati certificati in modo corretto così come ...

