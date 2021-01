Sondaggi politici Swg | chi vincerebbe se si votasse oggi?

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 26 gennaio 2021) Un Conte ter, la ricerca di una maggioranza con un premier diverso o un governo d'unità nazionale. Tre ipotesi che potrebbero aprirsi nel momento in cui si andrà a cercare un modo per dare un seguito alla legislatura in corso. Ai tre scenari si aggiunge quello in cui a prendere la parola sarebbero i cittadini, ossia le elezioni. L'eventualità potrebbe concretizzarsi nel momento in cui non si trovassero i margini per dare vita ad un nuovo esecutivo con una maggioranza pronta a sostenerlo in una fase particolarmente delicata per il Paese. Ma chiqualora si andasse alle urne? Per farsi un'idea occorre affidarsi aie l'ultimo è quello Swg diffuso da Enrico Mentana e dal suo Tg La 7., il centrodestra cresce grazie alla Lega Il primo partito in Italia è la Lega. Il Carroccio, stano ...