L’uscita al cinema di Morbius è ancora rinviata (Di martedì 26 gennaio 2021) Morbius rinviato di nuovo: ecco quando lo vedremo al cinema. Il film vede nei panni del protagonista Jared Leto Con la pandemia ancora in corso, slitta la data di uscita di Morbius, lo spin-off di Spider-Man con protagonista il premio Oscar Jared Leto. Il film – prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia – segue… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 26 gennaio 2021)rinviato di nuovo: ecco quando lo vedremo al. Il film vede nei panni del protagonista Jared Leto Con la pandemiain corso, slitta la data di uscita di, lo spin-off di Spider-Man con protagonista il premio Oscar Jared Leto. Il film – prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia – segue… L'articolo Corriere Nazionale.

AsiaVirzi : RT @onedslove: Per me l’uscita più trionfale che potrà fare Tommaso è quella di andare via entro l’8 Febbraio. IMMAGINATE IL CINEMA CHE SI… - gio0996 : RT @onedslove: Per me l’uscita più trionfale che potrà fare Tommaso è quella di andare via entro l’8 Febbraio. IMMAGINATE IL CINEMA CHE SI… - onedslove : Per me l’uscita più trionfale che potrà fare Tommaso è quella di andare via entro l’8 Febbraio. IMMAGINATE IL CINEM… - ersiormando : @FicarraePicone Ficarra e Picone,non sarebbe un'ottima idea per un nuovo film? O forse no?! Visto che l'Ora Legale… - erredantes : Stavo facendo pulizia in galleria quando mi è uscita questa foto datata 26 agosto 2020, l'ultima volta che ho messo… -

Ultime Notizie dalla rete : L’uscita cinema Peacemaker: le ultime Novità sulla Serie TV Spin-Off di The Suicide Squad Mad for Series