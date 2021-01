I documenti che inchiodano Speranza: “Sapeva che il piano pandemico italiano era arretrato” (Di martedì 26 gennaio 2021) Mentre Conte cerca a tutti i costi una soluzione al rebus della crisi di governo, con Pd e M5S disposti ormai a qualsiasi alleanza possibile e immaginabile pur di salvare le preziose poltrone, altri dettagli continuano a emergere sul fronte della gestione della pandemia, inchiodando l’esecutivo alle proprie responsabilità. Tante vite si sarebbero potute, dovute salvare nei primi mesi dell’emergenza, quelli che hanno visto il Covid-19 abbattersi con forza soprattutto sul Nord Italia. Sarebbe stato sufficiente avere un piano pandemico aggiornato da seguire. Invece non solo il nostro Paese non ne aveva uno. Ma non ha nemmeno applicato quello vecchio. Un dettaglio che rende ancora più inquietante la gestione della Fase Uno, quella durante la quale il premier Conte parlava dell’Italia come di un “Paese modello per tutti”. Come rivelato da La Verità, ... Leggi su ilparagone (Di martedì 26 gennaio 2021) Mentre Conte cerca a tutti i costi una soluzione al rebus della crisi di governo, con Pd e M5S disposti ormai a qualsiasi alleanza possibile e immaginabile pur di salvare le preziose poltrone, altri dettagli continuano a emergere sul fronte della gestione della pandemia, inchiodando l’esecutivo alle proprie responsabilità. Tante vite si sarebbero potute, dovute salvare nei primi mesi dell’emergenza, quelli che hanno visto il Covid-19 abbattersi con forza soprattutto sul Nord Italia. Sarebbe stato sufficiente avere unaggiornato da seguire. Invece non solo il nostro Paese non ne aveva uno. Ma non ha nemmeno applicato quello vecchio. Un dettaglio che rende ancora più inquietante la gestione della Fase Uno, quella durante la quale il premier Conte parlava dell’Italia come di un “Paese modello per tutti”. Come rivelato da La Verità, ...

