Crisanti: 'Andare alle elezioni sarebbe un azzardo: l'America ha pagato caro il voto' (Di martedì 26 gennaio 2021) Lui è per la politica del rigore perché se non si affronta seriamente la pandemia alla fine non si uscirà più dall'incubo: "Sono rimasto sorpreso dalle dimissioni di Conte, che senso ha avuto mostrare ... Leggi su globalist (Di martedì 26 gennaio 2021) Lui è per la politica del rigore perché se non si affronta seriamente la pandemia alla fine non si uscirà più dall'incubo: "Sono rimasto sorpreso ddimissioni di Conte, che senso ha avuto mostrare ...

Il professore di Padova pensa ai contagi: "Non tanto per la votazione in sé ma per i comizi e tutto il resto, le elezioni non sono solo l'atto del voto" ...

Variante brasiliana, Crisanti: "Se più casi subito lockdown"

Il professore di Padova pensa ai contagi: "Non tanto per la votazione in sé ma per i comizi e tutto il resto, le elezioni non sono solo l'atto del voto" ...