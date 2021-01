Coronavirus, il bollettino di oggi, 26 gennaio: 10.593 nuovi casi e 541 morti (Di martedì 26 gennaio 2021) I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 257mila. In discesa il tasso di positività che si attesta al 4,1 dal 5,9% di ieri. Ieri i nuovi casi registrati erano stati 8.561 e 420 le vittime Leggi su repubblica (Di martedì 26 gennaio 2021) I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 257mila. In discesa il tasso di positività che si attesta al 4,1 dal 5,9% di ieri. Ieri iregistrati erano stati 8.561 e 420 le vittime

Adnkronos : #Coronavirus #Campania, 976 contagi e 25 morti: il bollettino - NewSicilia : +++ #CORONAVIRUS #SICILIA +++ I DATI del bollettino di oggi; migliorano i numeri sull'Isola #Newsicilia - CiaoKarol : #Coronavirus, il bollettino di oggi, 26 gennaio: 10.593 nuovi casi e 541 morti Rilevati in Abruzzo tre casi di var… - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, martedì 26 gennaio - fisco24_info : Coronavirus, ultimi dati: in Italia 10.593 nuovi casi e 541 morti: Il bollettino del ministero della Sanità, elabor… -