Serie B, Brescia-Monza: un Monday night infuocato (Di lunedì 25 gennaio 2021) Brescia-Monza chiuderà la 19a giornata ed il girone d’andata di Serie B. Un Monday night infuocato tra due formazioni che lottano per la promozione. Stanno attraversando periodi di forma diversi, ma questa partita ha tutti i requisiti per essere un big match. Questa sera alle 21:00 Dionigi contro Brocchi: chi avrà la meglio? Il Brescia cerca il riscatto Il Brescia ha vinto soltanto una delle ultime 4 di campionato: la vittoria sudata con la Spal è stata la quinta stagionale, una statistica non sufficiente per la promozione. La formazione di Dionigi con la sconfitta della scorsa settimana contro il Pisa è scesa in 12a posizione (a 21 punti), più vicina alla zona Playout che alla zona Playoff. Nell’ultima sconfitta il Brescia non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021)chiuderà la 19a giornata ed il girone d’andata diB. Untra due formazioni che lottano per la promozione. Stanno attraversando periodi di forma diversi, ma questa partita ha tutti i requisiti per essere un big match. Questa sera alle 21:00 Dionigi contro Brocchi: chi avrà la meglio? Ilcerca il riscatto Ilha vinto soltanto una delle ultime 4 di campionato: la vittoria sudata con la Spal è stata la quinta stagionale, una statistica non sufficiente per la promozione. La formazione di Dionigi con la sconfitta della scorsa settimana contro il Pisa è scesa in 12a posizione (a 21 punti), più vicina alla zona Playout che alla zona Playoff. Nell’ultima sconfitta ilnon ...

TuttoSalerno : Serie B, Brescia-Monza: Balotelli il grande assente - p_iannarelli : ??#SerieB, ????Brescia-????Monza: #Balotelli il grande assente, Dionigi vuole tornare a vincere #BresciaMonza - BasketMagazine : New post: Serie A UnipolSai: Virtus Segafredo Bologna – Germani Brescia. Giordano Bortolani da record… - aquila7630 : Presentazione e come seguire in tv il match #Brescia-#Monza, valevole per la 19.a giornata del campionato di… - infoitsport : Dove vedere Brescia-Monza, live streaming gratis Serie B e diretta tv Rai Sport o Dazn? -