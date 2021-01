Reddito di emergenza (REM Inps): giorni decisivi per gli ultimi pagamenti di gennaio 2021, in attesa del Decreto Ristori 5 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono giorni decisivi per il pagamento del Reddito di emergenza. L’Inps sta infatti provvedendo agli ultimi pagamenti relativi al REM, che dovrebbero concludersi entro e non oltre il prossimo 31 gennaio 2021. I flussi sono collegati alle domande inviate dai cittadini entro lo scorso 30 novembre 2020. In pratica, si tratta delle persone che devono ricevere il secondo accredito, avendo presentato la propria richiesta in tempo utile. Chi invece ha già ottenuto le due rate precedenti tra novembre e dicembre non vedrà arrivare nulla, restando in attesa della possibile proroga. La misura è attualmente in discussione e potrebbe essere inserita all’interno del nuovo Decreto Ristori 5. I ... Leggi su notizieora (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sonoper il pagamento deldi. L’sta infatti provvedendo aglirelativi al REM, che dovrebbero concludersi entro e non oltre il prossimo 31. I flussi sono collegati alle domande inviate dai cittadini entro lo scorso 30 novembre 2020. In pratica, si tratta delle persone che devono ricevere il secondo accredito, avendo presentato la propria richiesta in tempo utile. Chi invece ha già ottenuto le due rate precedenti tra novembre e dicembre non vedrà arrivare nulla, restando indella possibile proroga. La misura è attualmente in discussione e potrebbe essere inserita all’interno del nuovo5. I ...

