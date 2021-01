Il fidanzato di Roberta non ha confessato e intanto spuntano possibili violenze dal passato (Di lunedì 25 gennaio 2021) Non è vero che il fidanzato di Roberta Siragusa ha confessato. Lo ha detto il legale che difende Pietro Morreale specificando che il giovane viene ascoltato dagli inquirenti, ha indicato il posto in cui si trovava il cadavere della ragazza ma non ha detto di averle fatto del male. Vanno quindi avanti le indagini in attesa di un fermo o di accuse che al momento, non sono state ancora fatte. Roberta sarebbe stata uccisa la notte tra sabato e domenica, dopo che lei e il fidanzato hanno lasciato la villetta in cui stavano passando la serata tra un bicchiere di Vodka e una partita a carte, con gli amici. Lo testimoniano le ultime stories che la ragazza aveva fatto sui social. Poi il vuoto: la preoccupazione dei genitori, non vedendola rientrare a casa e la notizia del cadavere di una ragazza di 17 anni di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 25 gennaio 2021) Non è vero che ildiSiragusa ha. Lo ha detto il legale che difende Pietro Morreale specificando che il giovane viene ascoltato dagli inquirenti, ha indicato il posto in cui si trovava il cadavere della ragazza ma non ha detto di averle fatto del male. Vanno quindi avanti le indagini in attesa di un fermo o di accuse che al momento, non sono state ancora fatte.sarebbe stata uccisa la notte tra sabato e domenica, dopo che lei e ilhanno lasciato la villetta in cui stavano passando la serata tra un bicchiere di Vodka e una partita a carte, con gli amici. Lo testimoniano le ultime stories che la ragazza aveva fatto sui social. Poi il vuoto: la preoccupazione dei genitori, non vedendola rientrare a casa e la notizia del cadavere di una ragazza di 17 anni di ...

