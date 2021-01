Sci alpino | Innerhofer | “Dormire tanto mi ha fatto bene | me ne sono fregato della nebbia”

Leggi su oasport

(Di domenica 24 gennaio 2021) Sembra essere tornato definitivamente Christof. L’azzurro trova un piazzamento di prestigio nella discesa libera di Coppa del Mondo di Kitzbuehel: sfiora il podio, chiudendo quarto sulla Streif. Grandissima prova per l’altoatesini che ha terminato a 86 centesimi dal vincitore Beat Feuz. Le parole dell’altoatesino ai microfoni Rai: “contento, houna bella prova, sapevo che la neve era molto diversa rispetto a due giorni fa. Una neve che mi aiuta, che spinge di più. Sapevo che il giorno di riposo di ieri mi avrebbe: ho dormito tantissimo. La visibilità era ok, c’era un po’ di, ma me ne. Ho messo una marcia in più, non ho pensato alla visibilità. Midetto di avere il coraggio di ...