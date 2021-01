Indagata anche Martina, amica di Benno Neumair, il figlio della coppia scomparsa a Bolzano (Di domenica 24 gennaio 2021) È Indagata con l’ipotesi di favoreggiamento Martina, l’amica di Benno Neumair, il figlio della coppia scomparsa a Bolzano ormai 20 giorni fa. Il ragazzo è a sua volta indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere. L’iscrizione della giovane nel registro degli indagati, come ha riferito ai giornali locali il legale della giovane Federico Fava, è “un atto dovuto e il procedimento sarà archiviato a brevissimo”. Intanto il giallo sulla scomparsa di Laura Perselli e Peter Neumair, insegnanti in pensione rispettivamente di 68 e 63 anni, continua. Gli inquirenti stanno minuziosamente analizzando gli spostamenti del figlio ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 24 gennaio 2021) Ècon l’ipotesi di favoreggiamento, l’di, ilormai 20 giorni fa. Il ragazzo è a sua volta indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere. L’iscrizionegiovane nel registro degli indagati, come ha riferito ai giornali locali il legalegiovane Federico Fava, è “un atto dovuto e il procedimento sarà archiviato a brevissimo”. Intanto il giallo sulladi Laura Perselli e Peter, insegnanti in pensione rispettivamente di 68 e 63 anni, continua. Gli inquirenti stanno minuziosamente analizzando gli spostamenti del...

