Governo: Salvini, 'non tiriamo a campare, dare la parola agli italiani' (Di domenica 24 gennaio 2021) Roma, 24 gen. (Adnkronos) – No al "Governo minestrone, non tiriamo a campare, bisogna dare la parola gli italiani. Se hai due visioni diverse come fai a metterle insieme? Non posso andare al Governo con una sinistra che la pensa in maniera diametralmente diversa dalla mia". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'non è l'Arena' su La7.

