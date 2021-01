Una Vita, anticipazioni 24 gennaio: un doloroso confronto (Di sabato 23 gennaio 2021) Genoveva Salmeron sarà tra le protagoniste indiscusse della doppia puntata di Una Vita in onda domenica 24 gennaio.Le anticipazioni della soap opera iberica,infatti, puntano i riflettori sullo spietato e cinico piano della donna per riprendersi Felipe. Genoveva ha assoldato Santiago per interrompere le nozze dell'Alvarez Hermoso con Marcia e ora mirerà a rappresentare per l'avvocato la spalla su cui piangere con l'obiettivo di riconquistarlo. In questa direzione andranno, quindi, i tentativi della vedova Bryce di confortare Felipe, in piena crisi dopo aver scoperto che la donna che ama è già sposata e non gli aveva mai raccontato nulla. Inoltre, la Salmeron solleciterà l'uomo ad offrire a Marcia la possibilità di chiarire con lui la propria posizione. Dal canto suo, la brasiliana sarà costretta a tornare con il legittimo marito, pur ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 23 gennaio 2021) Genoveva Salmeron sarà tra le protagoniste indiscusse della doppia puntata di Unain onda domenica 24.Ledella soap opera iberica,infatti, puntano i riflettori sullo spietato e cinico piano della donna per riprendersi Felipe. Genoveva ha assoldato Santiago per interrompere le nozze dell'Alvarez Hermoso con Marcia e ora mirerà a rappresentare per l'avvocato la spalla su cui piangere con l'obiettivo di riconquistarlo. In questa direzione andranno, quindi, i tentativi della vedova Bryce di confortare Felipe, in piena crisi dopo aver scoperto che la donna che ama è già sposata e non gli aveva mai raccontato nulla. Inoltre, la Salmeron solleciterà l'uomo ad offrire a Marcia la possibilità di chiarire con lui la propria posizione. Dal canto suo, la brasiliana sarà costretta a tornare con il legittimo marito, pur ...

welikeduel : 'Voglio lavorare, non il reddito di cittadinanza.' La storia di Domenico, che ha perso il lavoro e la casa e cerca… - istsupsan : Un'alimentazione varia ed equilibrata è alla base di una vita sana????. Mangiare sano??, oltre a portare benefici per… - PieroPelu : SPACCA L'INFINITO Ho scritto un quasi romanzo. Sono sceso dal palco e ho aperto le porte della memoria per avventur… - youneedtobeyou_ : RT @Lii_dia_: “Le donne sono importantissime, se non ci fossero state le donne nella mia vita sarei una nullità” SIGNORE E SIGNORI: CAN YA… - Firmina69 : RT @welikeduel: 'Voglio lavorare, non il reddito di cittadinanza.' La storia di Domenico, che ha perso il lavoro e la casa e cerca una nuov… -

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Una vita, le anticipazioni del 24 gennaio Mediaset Play Anne Frank - Vite parallele: stasera su Rai1 il docu-film narrato da Helen Mirren

Stasera su Rai1 va in onda Anne Frank - Vite parallele, il docu-film, con la partecipazione di Helen Mirren, che ricostruisce la storia di Anne Frank, in occasione della Giornata della memoria. In ond ...

C’è Posta per Te, Can Yaman super ospite: “Tu e mamma eravate una cosa unica”, il regalo per Maria

C'è Posta per Te, Can Yaman super ospite: "Tu e mamma eravate una cosa unica", il regalo per Maria da parte della nipote Achiropita.

Stasera su Rai1 va in onda Anne Frank - Vite parallele, il docu-film, con la partecipazione di Helen Mirren, che ricostruisce la storia di Anne Frank, in occasione della Giornata della memoria. In ond ...C'è Posta per Te, Can Yaman super ospite: "Tu e mamma eravate una cosa unica", il regalo per Maria da parte della nipote Achiropita.