The Walking Dead 10: il trailer degli episodi extra (Di sabato 23 gennaio 2021) AMC ha diffuso in rete il full trailer ufficiale dei 6 episodi extra che si aggiungono alla decima stagione di The Walking Dead nei prossimi mesi, a partire da marzo. Si conosce la trama? "In questi sei nuovi episodi, troviamo i nostri sopravvissuti che cercano di riprendersi dopo la distruzione che i Sussurratori hanno lasciato sulla loro scia. Gli anni di lotta pesano sulle loro spalle mentre affiorano i traumi del passato, esponendoli ai loro lati più vulnerabili. Mentre mettono in discussione lo stato dell'umanità, della loro comunità e della loro stessa mente, troveranno la forza interiore per non perdere le loro vite, amicizie e il gruppo"? L'anteprima L'anteprima dei sei episodi estesi della stagione 10 mostra Maggie, interpretata da Lauren Cohan, ...

