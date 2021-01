Mondo della Tv in lutto | il presentatore è morto di Covid-19

Leggi su howtodofor

(Di sabato 23 gennaio 2021) Larry King èad 87 anni. Il giornalista americano, storico voltoCNN, era risultato positivo al-19. Da fine dicembre era ricoverato presso il Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles. I figli, aveva fatto sapere la CNN ad inizio gennaio, non avevano potuto fargli visita in ospedale, a causa del protocollo previsto per arginare il contagio da-19. #FOTO IN SUO RICORDO A FINE ARTICOLO Larry King, all'anagrafe Lawrence Harvey Zeiger, era nato a New York il 19 novembre 1933 ed era affetto da diabete di tipo 2 e, nel corso degli anni aveva sofferto di diversi attacchi di cuore che, nel 1987, lo avevano portato a sottoporsi a un intervento chirurgico di bypass quintuplo. Nel 2017, il conduttore aveva rivelato che gli era stato diagnosticato un cancro ai polmoni ed era stato sottoposto con ...