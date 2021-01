I Brexiteers sognano il modello Singapore | ma non parlano mai della sua dittatura

Leggi su linkiesta

(Di sabato 23 gennaio 2021) Lunedì scorso il premier britannico, Boris Johnson, e il cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, hanno riunito il Build Back Better Council, un gruppo di trenta businessman che rappresentano altrettante aziende di primaria importanza (da BP a British Airways, da Jaguar Land Rover a Google, da Unilever a Visa). È uno degli strumenti con cui il governo britannico cerca di rimappare l’atlante economico e finanziario del Regno Unito, dovendo tenere conto dell’asimmetrica combo Brexit&Covid, in cui il primo elemento è stato fortemente voluto e il secondo è invece una sciagura inaspettata. E così, per raccontare questo incontro,sui giornali è riemersa la nozione di-on-Thames, un’espressione coniata nel 2017 dall’allora cancelliere dello Scacchiere, il tory Philip Hammond (che pure, in occasione del referendum sulla Brexit, fu un partigiano del Remain). Il ...