Uncharted | il film con Tom Holland rinviato al 2022

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Ilcon Tomnon uscirà più il 16 luglio 2021 secondo un report di Deadline. Invece, il sito riporta che la pellicola uscirà l'11 febbraio. Ildiha finalmente terminato le riprese nel 2020 dopo oltre 10 anni di sviluppo. È interpretato da Tom, meglio conosciuto per aver interpretato Peter Parker / Spider-Man neidella Disney e della Marvel, nei panni dell'iconico protagonista Nathan Drake. Mark Wahlberg recita al suo fianco nei panni di Victor Sullivan, mentore e figura paterna dell'eroe cacciatore di tesori. Anche Antonio Banderas, Tati Grabrielle (Chilling Adventures of Sabrina) e Sophia Ali (Grey's Anatomy) hanno ruoli importanti nelbasato sull'acclamato franchise di ...

