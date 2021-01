The Good Doctor, stasera in tv: orario, canale, anticipazioni, episodi di venerdì 22 gennaio (Di venerdì 22 gennaio 2021) Torna l’appuntamento con le emozionanti storie di The Good Doctor su Rai 2 in prima visione assoluta questa sera, venerdì 22 gennaio, a partire dalle 21.20. The Good Doctor, stasera in tv: anticipazioni episodi E’ giunta alla quarta stagione la serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy, un giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant. Nell’episodio “I nuovi specializzandi”, Lim chiede al dottore, Claire e Park di seguire i nuovi aspiranti specializzandi per poi aiutarla a selezionare i migliori. Andrews deve effettuare un intervento su una ragazza minorenne, ma le cose non vanno come si aspettava. Shaun insulta involontariamente Lea di fronte a terze persone e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 22 gennaio 2021) Torna l’appuntamento con le emozionanti storie di Thesu Rai 2 in prima visione assoluta questa sera,22, a partire dalle 21.20. Thein tv:E’ giunta alla quarta stagione la serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy, un giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant. Nell’o “I nuovi specializzandi”, Lim chiede al dottore, Claire e Park di seguire i nuovi aspiranti specializzandi per poi aiutarla a selezionare i migliori. Andrews deve effettuare un intervento su una ragazza minorenne, ma le cose non vanno come si aspettava. Shaun insulta involontariamente Lea di fronte a terze persone e ...

