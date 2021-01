Non è vero che dai dati israeliani emergono dubbi sull’efficacia del vaccino Pfizer (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il 20 gennaio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la segnalazione di un articolo pubblicato lo stesso giorno dal sito Notizie Flash 24, una testata (registrata a ottobre 2020) che, stando a quanto riportato sul sito, avrebbe come missione il voler fornire «le news più importanti, veloci e senza filtri» e «senza utilizzare titoli clickbait e con un’attenzione particolare ad evitare qualsiasi fake news.» L’articolo che ci è stato segnalato è intitolato “Israele, dai primi dati ufficiali emergono dubbi sull’efficacia del vaccino Pfizer”. Il testo si basa sul contenuto di un articolo pubblicato il 19 gennaio 2021 dal quotidiano israeliano Haaretz, considerato uno dei quotidiani israeliani più influenti e rispettati, intitolato “Migliaia di israeliani ... Leggi su facta.news (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il 20 gennaio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la segnalazione di un articolo pubblicato lo stesso giorno dal sito Notizie Flash 24, una testata (registrata a ottobre 2020) che, stando a quanto riportato sul sito, avrebbe come missione il voler fornire «le news più importanti, veloci e senza filtri» e «senza utilizzare titoli clickbait e con un’attenzione particolare ad evitare qualsiasi fake news.» L’articolo che ci è stato segnalato è intitolato “Israele, dai primiufficialidel”. Il testo si basa sul contenuto di un articolo pubblicato il 19 gennaio 2021 dal quotidiano israeliano Haaretz, considerato uno dei quotidianipiù influenti e rispettati, intitolato “Migliaia di...

RobertoBurioni : Io spero che non sia vero. I sindacati devono tutelare i lavoratori, non la loro ignoranza e il loro egoismo. - borghi_claudio : SE fosse vero, che possono fare PD e M5S per non essere prosciugati? 1) tenerlo sulla graticola finchè si schianta… - borghi_claudio : @FaviaFrancesco Aimè si... la realtà spesso è drammaticamente semplice. Cioè, non so come dirlo ma è tutto verament… - MattBaglieri : @chiaberger Vero ma se è venuto anche il 45/48 con la Costituzione è stato sempre anche grazie al PCI che ha consen… - isaboh_ : @A54ferraresi @iannetts70 Alessandro, non sei stato affatto irrispettoso. Vero, i contributi non funzionano con i d… -

Ultime Notizie dalla rete : Non vero Non è vero che dai dati israeliani emergono dubbi sull'efficacia del vaccino Pfizer facta.news Il dramma di Asia Argento a Verissimo: “Mi ha drogata e violentata”

Asia Argento ai microfoni di Verissimo ha raccontato di essere stata vittima di uno stupro da parte del famoso regista Rob Cohen.

La posta di Gramellini: «Il tasto rewind non esiste, mai»

Il rimorso di Susanna: «Vorrei tornare a quel pomeriggio di luglio in cui, con lui, ho rotto tutto. Cambiando ogni scelta, ogni parola». Scrivete a 7dicuori@rcs.it ...

Asia Argento ai microfoni di Verissimo ha raccontato di essere stata vittima di uno stupro da parte del famoso regista Rob Cohen.Il rimorso di Susanna: «Vorrei tornare a quel pomeriggio di luglio in cui, con lui, ho rotto tutto. Cambiando ogni scelta, ogni parola». Scrivete a 7dicuori@rcs.it ...