Il coordinatore del quartier generale di Navalny a Mosca: «Così sono sfuggito all’arresto. Ma domani scenderò in piazza» – L’intervista (Di venerdì 22 gennaio 2021) A meno di una settimana dall’arresto di Alexei Navalny, avvenuto nel giorno del suo ritorno in Russia, dopo il tentativo di avvelenamento e i mesi di convalescenza passati in Germania, non si ferma il pugno duro di Mosca contro l’attivista e il suo inner circle. Negli ultimi due giorni la polizia ha fermato e arrestato diversi collaboratori dell’oppositore di Putin. Tra loro c’è anche la sua portavoce, Kira Yarmish, per cui un tribunale di Mosca ha ordinato una detenzione di almeno nove giorni. Yarmish è accusata di organizzazione di manifestazioni non autorizzate, dopo che la fondazione creata da Navalny ha annunciato per domani – 23 gennaio – proteste in tutta la Russia per chiedere la liberazione dell’attivista. Proteste che per il Cremlino non sono legittime e ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 gennaio 2021) A meno di una settimana ddi Alexei, avvenuto nel giorno del suo ritorno in Russia, dopo il tentativo di avvelenamento e i mesi di convalescenza passati in Germania, non si ferma il pugno duro dicontro l’attivista e il suo inner circle. Negli ultimi due giorni la polizia ha fermato e arrestato diversi collaboratori dell’oppositore di Putin. Tra loro c’è anche la sua portavoce, Kira Yarmish, per cui un tribunale diha ordinato una detenzione di almeno nove giorni. Yarmish è accusata di organizzazione di manifestazioni non autorizzate, dopo che la fondazione creata daha annunciato per– 23 gennaio – proteste in tutta la Russia per chiedere la liberazione dell’attivista. Proteste che per il Cremlino nonlegittime e ...

