Coronavirus in Italia, il bollettino del 22 gennaio: calano i dati rispetto a ieri (Di venerdì 22 gennaio 2021) I dati di oggi del Coronavirus Arrivano puntuali dal Ministero della Salute i dati del contagio da Coronavirus registrati oggi venerdì 22 gennaio 2021. I positivi di oggi sono in numero inferiore rispetto a ieri. calano anche i deceduti, che sono 472 (a fronte dei 521 di ieri). Il tasso di positività sale al 5,1% rispetto al 5,2% di ieri. Gli aggiornamenti rispetto a ieri, sono 13.633 i positivi su un totale di 502.053 attualmente positivi. Si hanno dati incoraggianti oggi con -14.515 degli attuali positivi. Sale di un bel numero il dato sui guariti/dimessi, equivalente oggi a 27.676 unità. calano i ricoveri con sintomi, così come le ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 22 gennaio 2021) Idi oggi delArrivano puntuali dal Ministero della Salute idel contagio daregistrati oggi venerdì 222021. I positivi di oggi sono in numero inferioreanche i deceduti, che sono 472 (a fronte dei 521 di). Il tasso di positività sale al 5,1%al 5,2% di. Gli aggiornamenti, sono 13.633 i positivi su un totale di 502.053 attualmente positivi. Si hannoincoraggianti oggi con -14.515 degli attuali positivi. Sale di un bel numero il dato sui guariti/dimessi, equivalente oggi a 27.676 unità.i ricoveri con sintomi, così come le ...

Agenzia_Ansa : #Arcuri: 'Da #Pfizer -20% di vaccini la prossima settimana, gran parte per la seconda dose'. 'A causa dei ritardi d… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 13.633 nuovi casi e altri 472 decessi #coronavirus - you_trend : ? #Coronavirus, dosi di vaccino somministrate fino alle 17 di oggi in Italia: 1.308.262 Di cui prime dosi: 1.271.9… - sapomnia : ++#22gennaio++ Da @wireditalia -copertura vaccinale nel mondo - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 472 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 84.674: Sale a 2.085.342 morti nel Mondo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus, ultime notizie. In Italia altri 13.633 casi con 264.728 tamponi e 472 morti Il Sole 24 ORE Coronavirus, nei primi mesi del 2020 circolavano in Lombardia 7 varianti

Le hanno identificate i ricercatori della Statale di Milano. Le varianti erano in Lombardia da febbraio a aprile 2020. Ma non hanno nulla a che vedere con le varianti spesso citate (la cosiddetta vari ...

Coronavirus, bollettino 22 gennaio: i dati delle regioni

Coronavirus, bollettino 22 gennaio: i dati delle regioni Secondo l'ultimo bollettino sono 13.633 nuovi contagi, e 472 le vittime. Il bollettino del ministero della Salute sull’emergenza coronavirus in ...

Le hanno identificate i ricercatori della Statale di Milano. Le varianti erano in Lombardia da febbraio a aprile 2020. Ma non hanno nulla a che vedere con le varianti spesso citate (la cosiddetta vari ...Coronavirus, bollettino 22 gennaio: i dati delle regioni Secondo l'ultimo bollettino sono 13.633 nuovi contagi, e 472 le vittime. Il bollettino del ministero della Salute sull’emergenza coronavirus in ...