Anna Safroncik, addio alla nonna: il toccante messaggio su Instagram (Di venerdì 22 gennaio 2021) Anna Safroncik ricorda la nonna con un toccante messaggio su Instagram. L’attrice ha detto addio alla donna con un post pubblicato sul suo profilo, dedicandole parole dolcissime. “Buon viaggio mia adorata nonna. È un dolore immenso perderti – ha scritto -. Vivrai per sempre dentro i nostri cuori”. Classe 1981, l’attrice è originaria dell’Ucraina ed è figlia di Lilija ?apkis, nota ballerina e del tenore Jevhenij Safron?ik, protagonisti del National Opera and Ballet Theatre. Il nonno materno di Anna, Hryhoriy Chapkis, era un famoso coreografo. Una famiglia di artisti che ha regalato alla Safroncik un’infanzia immersa nel mondo dello spettacolo e dell’arte. L’esordio dell’attrice era ... Leggi su dilei (Di venerdì 22 gennaio 2021)ricorda lacon unsu. L’attrice ha dettodonna con un post pubblicato sul suo profilo, dedicandole parole dolcissime. “Buon viaggio mia adorata. È un dolore immenso perderti – ha scritto -. Vivrai per sempre dentro i nostri cuori”. Classe 1981, l’attrice è originaria dell’Ucraina ed è figlia di Lilija ?apkis, nota ballerina e del tenore Jevhenij Safron?ik, protagonisti del National Opera and Ballet Theatre. Il nonno materno di, Hryhoriy Chapkis, era un famoso coreografo. Una famiglia di artisti che ha regalatoun’infanzia immersa nel mondo dello spettacolo e dell’arte. L’esordio dell’attrice era ...

DonnaGlamour : Anna Safroncik in lutto: “Un dolore immenso perderti” - zazoomblog : Lutto per Anna Safroncik: il messaggio dell’attrice - #Lutto #Safroncik: #messaggio - zazoomblog : Anna Safroncik lutto tremendo per l’attrice: “Dolore immenso perderti” - #Safroncik #lutto #tremendo - simonapedone : @MariaTe35298788 @anna_safroncik @licianunez1 Anche io ho avuto lo stesso pensiero ?????? - lasararossi : @MariaTe35298788 @anna_safroncik @licianunez1 Penso che sia un pensiero che abbiamo avuto in tanti speriamo ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Safroncik Anna Safroncik in lutto: "Un dolore immenso perderti" Donna Glamour “Vivrai per sempre nei nostri cuori”: il triste addio della modella e attrice, su Instagram

"Perderti è un dolore immenso, vivrai per sempre nei nostri cuori": il triste addio di Anna Safroncik alla sua adorata nonna, ...

Uomini e Donne, sorpresa in studio: addio Gemma Galgani

Gemma, dopo aver ascoltato Gianluca e dopo averlo ringraziato dei fiori che gli ha regalato, ha deciso di non volerlo conoscere perché è appena uscita da una situazione un po’ particolare. POTREBBE IN ...

"Perderti è un dolore immenso, vivrai per sempre nei nostri cuori": il triste addio di Anna Safroncik alla sua adorata nonna, ...Gemma, dopo aver ascoltato Gianluca e dopo averlo ringraziato dei fiori che gli ha regalato, ha deciso di non volerlo conoscere perché è appena uscita da una situazione un po’ particolare. POTREBBE IN ...