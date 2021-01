Trump ha scritto a Biden Il mistero di una lettera “molto generosa”

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen – Irrituale e irritato, Donaldse ne è andato dalla Casa Bianca senza neppure nominare il suo successore. L’ormai ex presidente degli Stati Uniti ha spiazzato un po’ tutti, dai detrattori più accaniti che si aspettavano qualche velenosa dichiarazione, ai fan che speravano nell’ultima arringa. Ma c’è dell’altro, perchéuna “tradizione” americana l’ha rispettata e ha lasciato unasulla scrivania dello studio ovale della White House. Usanza a dirla tutta non proprio antica, visto che a inaugurare il rito dellaal nuovo presidente Usa fu Reagan che avvisò così Bush: “Non lasciarti abbattere dai tacchini”. Allora fu però un passaggio di consegne quasi indolore, da un presidente repubblicano all’altro. Stavolta, chiaramente, siamo di fronte a tutta un’altra ...

riotta : Trump ha lasciato a Bidennun biglietto nello Studio Ovale. Secondo voi cosa c'è scritto? - ciropellegrino : #Trump ha lasciato una lettera a Biden, ci sta scritto: mi candido alla presidenza della Regione Calabria. - _arianna : Sul caso Trump ho scritto due approfondimenti, che spiegano xché non è censura, xché i social hanno fatto bene a ba… - AriannaEnea : Chissà che avrà scritto trump nella lettera ...... - NonVoto1 : 'così #BillClinton è riuscito a completare lil tentativo di #Reagan di 'porre fine al welfare come lo conosciamo'',… -

Il 46esimo presidente chiarisce subito la sua posizione in politica estera: basta impossibili e dannose promesse isolazioniste, l’America è tornata ...Le autorità irachene preoccupate per una seconda ondata, Joe Biden firma i primi ordini esecutivi per arginare la crisi sanitaria, lieve calo dei cotagi segnalato dall’Oms: l’attualità sulla pandemia.