NFL | Sarah Thomas nella storia! Sarà la prima donna ad arbitrare il Superbowl

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Una nuova barriera sta per essere frantumata nel mondo dello sport ed in particolare del football americano: per lavoltastoria, il prossimo 7 febbraio, unaarbitro in occasione di un. La protagonista, pronta a far parte del team arbitrale (formato da otto elementi) nel ruolo di giudice di down durante uno degli eventi sportivi più importanti e seguiti al mondo. Appuntamento fissato dunque domenica 7 febbraio 2021, a Tampa (in Florida), per la finalissima della National Football League. La, 46 anni, è diventata arbitro NFL nel 2015 da ‘down marker’. Il suo compito è quello di posizionare con esattezza millimetrica la catena che indica le 10 yard da guadagnare per conquistare un ...