(Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri èin data 21 gennaio 2021,ore 21.45, a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: leggi regionali; varie ed eventuali. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi. L'articolo CalcioWeb.

zazoomblog : Governo: Cdm convocato alle 21.45 - #Governo: #convocato #21.45 - PonytaEle : RT @GermanoDottori: *+ Stasera alle 22 Cdm, ipotesi cessione delega Servizi +* (ANSA) - ROMA, 21 GEN - Questa sera intorno alle ore 22, a q… - robinit66 : RT @aciapparoni: Il governo delle tenebre. **FLASH -GOVERNO: VERSO CDM ALLE 22, IPOTESI DELEGA AI SERVIZI SUL TAVOLO- FLASH** = - Clarembaldo : RT @GermanoDottori: *+ Stasera alle 22 Cdm, ipotesi cessione delega Servizi +* (ANSA) - ROMA, 21 GEN - Questa sera intorno alle ore 22, a q… - GermanoDottori : *+ Stasera alle 22 Cdm, ipotesi cessione delega Servizi +* (ANSA) - ROMA, 21 GEN - Questa sera intorno alle ore 22,… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Cdm

Dopo il voto al Senato il governo Conte bis mantiene la maggioranza relativa a Palazzo Madama, ma non può bastare per governare il Paese in un momento così critico. Per questo il governo lavora per al ...Si terrà questa sera alle 21.45 a Palazzo Chigi, il Consiglio dei ministri riguardante il seguente ordine del giorno: leggi regionali; varie ed eventuali. La n ...