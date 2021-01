Giornalista chiama “escort” Melania Trump su Rai 1: è bufera – VIDEO (Di giovedì 21 gennaio 2021) Alan Friedman, noto Giornalista ed economista statunitense, ospite ad Unomattina per parlare della cerimonia di insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, è scivolato su un particolare alquanto spigoloso che gli è costato una vera e propria shitstorm che si è in seguito scatenata sul web. Nel corso della discussione che vedeva protagonista il 46º presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la moglie Jill, il Giornalista ha istituito un parallelismo con Donald Trump e la moglie Melania, definendo quest’ultima una escort. “Donald Trump si mette in aereo con la sua escort… ehm la sua moglie e vanno in Florida…” Ecco il VIDEO: View this post on Instagram A post shared by Trash Italiano (@trash italiano) Sul ... Leggi su trendit (Di giovedì 21 gennaio 2021) Alan Friedman, notoed economista statunitense, ospite ad Unomattina per parlare della cerimonia di insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, è scivolato su un particolare alquanto spigoloso che gli è costato una vera e propria shitstorm che si è in seguito scatenata sul web. Nel corso della discussione che vedeva protagonista il 46º presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la moglie Jill, ilha istituito un parallelismo con Donalde la moglie, definendo quest’ultima una. “Donaldsi mette in aereo con la sua… ehm la sua moglie e vanno in Florida…” Ecco il: View this post on Instagram A post shared by Trash Italiano (@trash italiano) Sul ...

