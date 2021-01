Covid-19, fornitura vaccini in Campania dimezzata. De Luca: “Situazione gravissima e inaccettabile” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa fornitura di vaccini anti-Covid per la Regione Campania è stata dimezzata, si rischia di bloccare tutto il lavoro svolto dalla Regione di somministrazione, specialmente a chi deve fare la seconda dose. Di seguito le dichiarazioni del presidente della Regione, Vincenzo De Luca: “Abbiamo ricevuto nella serata di ieri la comunicazione che le forniture di vaccini prevista per la Campania il giorno 25 gennaio è stata dimezzata, non si capisce in base a quale criterio. Già i ritardi dei giorni scorsi hanno prodotto una forte diminuzione nelle vaccinazioni. Questa ulteriore riduzione di consegne rischia di bloccare del tutto le somministrazioni, determinando una Situazione ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLadianti-per la Regioneè stata, si rischia di bloccare tutto il lavoro svolto dalla Regione di somministrazione, specialmente a chi deve fare la seconda dose. Di seguito le dichiarazioni del presidente della Regione, Vincenzo De: “Abbiamo ricevuto nella serata di ieri la comunicazione che le forniture diprevista per lail giorno 25 gennaio è stata, non si capisce in base a quale criterio. Già i ritardi dei giorni scorsi hanno prodotto una forte diminuzione nelle vaccinazioni. Questa ulteriore riduzione di consegne rischia di bloccare del tutto le somministrazioni, determinando una...

