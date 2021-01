Aurora Ramazzotti, il rap in difesa delle bellezze italiane (Di giovedì 21 gennaio 2021) VIDEO Sui social, si sa, capita di trovare di tutto. Un ragazzo inglese su TikTok ha offeso noi italiani definendoci “persone che si sentono superiori solo perché qualcuno ha inventato Gucci e Lamborghini”. Un video che non è passato inosservato ad Aurora Ramazzotti. La giovane influencer ha pensato bene di rispondere alle accuse del ragazzo inglese pubblicando un suo rap in cui esalta le bellezze del nostro Paese: “Non possiamo essere amati da tutti ma meritiamo rispetto. Prenditi un biglietto, ammira la nostra architettura. Musica, arte, cibo, scienza, moda. Non ti basta questo? Provo compassione”, ha cantato la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Leggi anche: Aurora Ramazzotti, il consiglio della nonna: “È importante il vibratore” Leggi su tpi (Di giovedì 21 gennaio 2021) VIDEO Sui social, si sa, capita di trovare di tutto. Un ragazzo inglese su TikTok ha offeso noi italiani definendoci “persone che si sentono superiori solo perché qualcuno ha inventato Gucci e Lamborghini”. Un video che non è passato inosservato ad. La giovane influencer ha pensato bene di rispondere alle accuse del ragazzo inglese pubblicando un suo rap in cui esalta ledel nostro Paese: “Non possiamo essere amati da tutti ma meritiamo rispetto. Prenditi un biglietto, ammira la nostra architettura. Musica, arte, cibo, scienza, moda. Non ti basta questo? Provo compassione”, ha cantato la figlia di Michelle Hunziker ed Eros. Leggi anche:, il consiglio della nonna: “È importante il vibratore”

